納卡地區衝突　阿塞拜疆國防部：亞美尼亞2300名士兵傷亡

亞美尼亞與阿塞拜疆發生軍事衝突後，阿塞拜疆國防部9月30日表示，該國軍隊已造成亞美尼亞約2300名軍人死傷，並摧毀對方130部坦克及裝甲車等。這些數字目前未獲亞美尼亞官方證實。 亞美尼亞9月30日繼續指控支持阿塞拜疆的土耳其政府，批評土耳其一架F-16戰機擊落亞美尼亞一架蘇-25（SU-25）戰機，並最新在9月30日公布多張有關相片。土耳其政府一直否認事件。

亞美尼亞政府在Twitter發布的多張照片中，可見到一架飛機的殘骸，據亞美尼亞方面稱，它是在9月29日遭土耳其戰機擊落，並造成機師達內林（Valeri Danelin）死亡。

亞美尼亞政府在Twitter帖文表示，戰機是在該國的瓦爾代尼斯（Vardenis）地區遭擊落，該架蘇-25戰機當時正執行任務，抵抗那些針對軍事與平民財產的襲擊。

這次事件始於亞美尼亞與阿塞拜疆在納戈爾諾—卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區爆發的軍事衝突，為1994年停火以來雙方發生的最大規模衝突，造成多人傷亡，亞美尼亞之後在9月29日指控支持阿塞拜疆的土耳其擊落亞美尼亞的戰機，至於土耳其和阿塞拜疆均否認。

路透社9月30日報道，阿塞拜疆（Azerbaijan）總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）的一名幕僚表示，亞美尼亞有兩架蘇-25戰機在山區墜毀，指控亞美尼亞政府謊稱其中一架戰機是遭擊落。