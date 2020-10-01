美眾議院通過第二部涉新疆法案　要求上市公司披露強迫勞動供應鏈

美國國會眾議院9月30日通過兩周內第二部涉新疆強迫勞動法案，要求美企公布供應鏈細節。分析稱，如果這兩項提案成為法律，可能會在全球貿易中產生重大的連鎖反應。

美聯社9月30日報道，美國眾議院9月30日以253票支持、163票反對的表決結果，通過了《強迫維吾爾人勞動披露法》（Uyghur Forced Labor Disclosure Act）。

這是兩周之內，美國眾議院以所謂的「北京強迫新疆穆斯林少數民族勞動問題」所通過的第二部法案。該法案由民主黨聯邦眾議員韋克斯頓（Jennifer Wexton）提出。

該法案將要求在美國的上市公司必須披露其在新疆地區的業務營運、往來及生產供應鏈細節，包括其產品是否通過強迫勞動製造，或生產過程是否與新疆維吾爾再教育營有任何關係。

眾議院通過後，該提案將交由參議院進行審議。

在此之前，美國民主黨領導的眾議院9月22日以406票比3票的表決結果，通過了一項禁止美國進口中國新疆生產商品的法案，理由是這些商品可能是由強迫勞動生產的。

美聯社分析稱，如果這兩項提案成為法律，可能會在全球貿易中產生重大的連鎖反應，迫使企業避開新疆地區，新疆的棉花產量佔全中國的80%，新疆還是番茄和製成品等重要的生產基地。