【新冠肺炎】Moderna疫苗無法在美國大選前面世

英國媒體9月30日報道，根據美國藥廠莫德納（Moderna）行政總裁邦塞爾（Stéphane Bancel）所稱，該公司將不會在11月25日前為正在研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗申請緊急使用授權，此意味該疫苗將無法在11月美國大選前面世。

路透社報道，邦塞爾預計要到起碼2021年春季，才能取得全面授權去把疫苗分發給美國各階層人士。

研究：疫苗在長者身上一樣有效

路透社又報道，根據莫德納（Moderna）的早期研究結果顯示，年長者在接種該疫苗後，體內產生的病毒抗體水平與年輕成年人相若，至於副作用則與高劑量流感疫苗的情況大致相當，該研究結果已在《新英格蘭醫學雜誌》刊出。

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報道稱，莫德納已開始在第三階段臨床測試展開較高劑量的測試，副作用為溫和至中等，包括頭痛、疲勞、身體疼痛、寒冷等。

研究員之一的安德森（Evan Anderson）表示，測試內有至少兩宗個案出現嚴重反應，其中一人在接種低劑量疫苗後發燒，體溫升至39攝氏度以上，另有一人出現嚴重疲勞，要暫時中止日常活動，他也指出，一般來說副作用都在接種後很快出現，也很快得到解決。