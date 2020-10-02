特朗普政府計劃明年接收1.5萬名難民　香港首度納入特別分配名單

美國總統特朗普（Donald Trump）政府9月30日表示，華府計劃在2021年財政年度接收1.5萬名難民，其中香港首次被納入為特別分配名單，與古巴、委內瑞拉等國家列為同一類別。

美國國務院與國土安全部及衛生部聯手向國會提交新一個財政年度的接收難民計劃，華府計劃接收1.5萬名難民，比去年的1.8萬名減少3000人，亦是創下計劃成立以來的新低。國務院強調，有關建議反映特朗普政府在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續的情況下，以美國民眾的安全及健康為優先。

美國自1980年以來，有大約380萬名難民透過該計劃到美國定居，而在今年的計劃中，則繼續定出特別分配名單，為憂慮或遭受宗教迫害的人士、為協助美國而面臨危機的伊拉克人、以及來自香港、古巴、委內瑞拉、薩爾瓦多、危地馬拉及洪都拉斯的難民伸出援手。

中國政府6月30日宣布實施港版國安法後，引起國際社會的憂慮，美國共和民主兩黨參眾兩院議員同日提出《香港避風港法案》（Hong Kong Safe Harbor Act），要求向面臨迫害的港人提供難民身份。

除了該法案外，對華抱持強硬立場的共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）在9月21日提出名為《香港難民保護法》（Hong Kong Refugee Protection Act）的法案，它將指定香港為優先難民區，美國未來5年內會在每年額外增發2.5萬個簽證。