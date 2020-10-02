【特朗普確診】74歲高齡加超重屬高風險　住院機率為年輕人5倍

美國總統特朗普（Donald Trump）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）10月2日宣布確診感染新冠肺炎（COVID-19），引發全球關注兩人健康狀況，尤其是感染病毒後會否發展成嚴重肺炎的機率、甚至是導致死亡的機率，在不同年齡組別的差異巨大，在美國，65歲至74歲染疫長者的住院機率為18歲至29歲年輕人的5倍。至於美國70歲或以上長者的確診死亡率為5.4%，遠高於20至49歲人士的0.02%。

特朗普BMI逾30屬高風險

美國總統夫婦的確診消息惹來廣泛關注，尤其是特朗普現年74歲，引發外界擔憂他的健康，他的高齡與超重問題都令他屬於有更高風險出現嚴重病症的組別。至於特朗普的妻子梅拉尼婭現時則是50歲。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，特朗普身高6呎3吋，體育244磅，BMI（Body Mass Index）為30.5，屬於超重及輕微肥胖，也會提高他需要住院的風險。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）統計，長者的住院率與死亡率都遠較年輕人高。65至74歲長者的住院率是18至29歲年輕人的5倍，死亡率是18至29歲年輕人的90倍。

圖為美國疾病控制和預防中心（CDC）把各年齡階層與18歲至29歲年輕人住院率及死亡率作比較的圖表（CDC網站截圖）

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70歲以上確診死亡率為5.4%

美國疾病控制和預防中心（CDC）之前在9月10日也發表另一更新版估算，按照截至8月10日為止的疫情數據，美國19歲以下組別的確診死亡率（Infection Fatality Rate）為0.003%，20至49歲為0.02%，梅拉尼婭所在的50至69歲組別為0.5%，至於特朗普所在的70歲以上組別為5.4%，同樣遠高於年輕人。

該估算又指出，65歲以上長者由病徵出現至入院的日數中位數為4天，在住院的長者中，35.3%之後要送進深切治療部。

專家：現在病徵溫和不代表沒事 要看第2周

《衛報》引述醫生狄克遜（Barry Dixon）報道，某人目前病徵溫和並不代表那人就避開了更嚴重的病症，他表示大約要一周去判斷病人是情況好轉或是惡化，「我們會看到病人在首周只有溫和病徵，那很典型，同樣也屬典型的是，第二周才看到病人會出現肺炎或是沒有。」

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