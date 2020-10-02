【特朗普確診】白宮稱總統出現輕微症狀　美媒：前一天已顯得疲倦

美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日宣布確診感染新冠肺炎（COVID-19）後，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）同日召開記者會，他表示特朗普出現輕微症狀，但會繼續工作。 美國多間媒體也引述來自白宮官員的消息，其中《紐約時報》稱，特朗普的症狀與感冒類似。至於美國有線新聞網絡（CNN）則指，特朗普在10月1日出席新澤西州（New Jersey）一個籌款活動時，已顯得疲倦。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）表示，他對特朗普的狀況感到樂觀，估計他可以快速康復。他又稱，白宮所有核心員工已接受病毒檢測，結果均為陰性。

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繼續在白宮內工作 或向公眾講話

彭博社引述消息人士稱，特朗普繼續在白宮內工作。美國全國廣播公司（NBC）則引述一名白宮官員報道，白宮內正討論總統是否會以某種形式向公眾作出報告，目前未有最後決定。官員又稱，特朗普「精神良好」（in good spirits）及一切如常（business as usual），10月2日有與白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）通電話。

特朗普與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）確診後，兩人正在白宮接受隔離。白宮醫生康利（Sean Conley）之前的說法是兩人狀況良好，計劃留在白宮，又稱預計總統在康復期間能夠繼續在不受干擾的情況下履行職務。

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