特朗普「月圓之夜」確診竟令Lana Del Rey受關注　原來與下咒有關

美國總統特朗普（Donald Trump）確診感染新冠肺炎（COVID-19）後，竟連美國 知名女歌手Lana Del Rey也成為話題人物。原來她在2017年2月曾響應網上號召，對特朗普（Donald Trump）「下咒」，加上特朗普確診的時間正好是相傳「魔力充盈」的月圓之夜，引起外國網民熱議。

早在2017年，美國有自稱「巫師」的網民發起號召，邀請其他「巫師」和不懂魔法的人在2月24日及接下來的殘月之夜向特朗普下咒，令他受到「約束」，因而無法做錯事直至下台。

特朗普確診後，沒想到Lana Del Rey也成為話題人物，圖為她2012年推出的Born to Die專輯封面（FB@Lana Del Rey）

Lana Del Rey也有份響應，她當晚於Twitter發布詭異的帖文：「在午夜時分，2月24日、3月26日、4月24日、5月23日。（下咒的）配料可以在網絡上找到。」她同年7月接受雜誌《New Musical Express》訪問時對下咒一事直認不諱，她稱「是啊，我做過，為什麼不做呢？聽着，我做了很多事呢。」

雖然下咒之事已經過了3年，但到了特朗普宣布確診、白宮出現感染群組後，頓時令不少人記起2017年的咀咒之事，有網民說笑稱Lana Del Rey是特朗普確診的「元凶」，亦有人說「雖然花了幾年時間，但看來Lana Del Rey的魔法還是有回報。」

▼有網民指特朗普確診一事是Lana Del Rey「所為」

lana del rey did that pic.twitter.com/hUcozsT9MV — trevor (@afterIand) October 2, 2020