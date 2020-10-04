梵蒂岡教廷重申中梵協議不涉政治　幾十年來已尋求與中國對話

梵蒂岡教廷國務樞機卿帕洛林（Pietro Parolin）10月3日就中梵臨時協議重申，協議僅涉及主教任命，不涉與中國外交與政治。

圖為2019年10月，梵蒂岡教廷國務樞機卿帕洛林（Pietro Parolin）出席活動發言。（Getty）

帕洛林10月3日出席宗座外方傳教會（Pontifical Institute for Foreign Missions）在米蘭舉辦的研討會上，主持名為「另一個中國：危機與轉機的時代」的演講。帕洛林在致辭時，表示歷任教宗都在尋求與中國對話，不是從教宗方濟各（Pope Francis）才開始。

帕洛林表示，自庇護十二世（Pius XII）以來，教庭都正尋求着與中國對話，儘管當時的情況困難。帕洛林表示，中主教任命臨時性協議的草案，在前教宗本篤十六世（Benedict XVI）任內已經批准，只是在2018年才正式簽署。

帕洛林表示中國天主教存在很多問題，但不可能一次過解決。帕洛林稱道路仍然遙遠，但協議讓中國的主教在幾十年來第一次得以與羅馬的主教們溝通。

帕洛林又稱與中國的協議值得延長，因兩年的時間太短，帕洛林表示教廷有意延長協議的期限，以驗證其價值。