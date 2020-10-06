吉爾吉斯反對派不滿大選結果爆發示威　闖入政府大樓釋放前總統

吉爾吉斯10月5日爆發大型示威，示威者不滿國會大選結果，警察使用催淚氣體、水砲車等嘗試驅散示威者，但示威者最終成功突破防線進入政府大樓，更釋放了遭拘捕的前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）。

圖為10月5日，吉爾吉斯反對派不滿國會大選結果，爆發大規模示威。（Getty）

吉爾吉斯10月4日舉行大選，結果在16個政黨中，有4個政黨達到取得7%選票進入國會的門檻。但4個其中有3個被指與現屆總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）有密切關係。數以千計示威者不滿選舉結果，在首都比什凱克（Bishkek）舉行示威。

路透社引述當地傳媒報道，警方一度驅散示威者，但示威者隨後再度集結，並成功突破防線，進入政府及國會大樓。抗議者更闖入了國家安全委員會總部，釋放了前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）。

阿坦巴耶夫在2017年卸任後，把權力交予熱恩別科夫接任。但兩人其後鬧翻，熱恩別科夫在2019年以貪污罪名，拘捕阿坦巴耶夫。阿坦巴耶夫拒絕作證，並指責貪污指控是對他的抺黑。

吉爾吉斯是中亞的內陸國家，曾是前蘇聯的一部分，於1991年獨立。國家在過去曾經歷政治動盪，自2005年以來，已先後有兩名總統因叛亂被推翻。