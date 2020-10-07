英國外交大臣藍韜文不排除杯葛2022年北京冬季奧運

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）10月6日稱不排除就中國政府侵犯新疆維吾爾族人權杯葛北京冬季奧運會。它會在2022年舉行。

藍韜文是在出席英國下議院外交事務專責委員會（Foreign Affairs Select Committee）時發表有關言論。他當時被問及，英國會做什麼去應對新疆維吾爾族人所面對的問題。

英國保守黨籍議員柯恩斯（Alicia Kearns）問藍韜文稱，英國杯葛2022年冬季奧運會會否發出強烈訊息。他說：「一般來說我本能將運動及外交及政治分開，但有時會來到一個或不可能不這麼做的時刻。」

英國外交大臣藍韜文上任後，不止一次就新疆議題發表意見。圖為9月29日他與韓國外長康京和在首爾會面。（AP）

他說：「我會說：讓我們收集證據，讓我們跟國際夥伴合作，讓我們在全面考慮需要採取的進一步行動。」

藍韜文7月也曾指控中國政府嚴重侵犯新疆維吾爾族人權，稱不排除制裁。

新疆的維吾爾族人權問題一直受到國際社會關注。中方以「再教育營」預防極端主義和恐怖主義、提供技能培訓的做法，被普遍質疑為違背人權的無端拘禁和政治宣傳。近來諸如歐美等政府及官方人物亦多番就此予以公開批評。