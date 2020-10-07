【新冠肺炎】白宮染疫群組擴大　高級顧問與「核足球」護衛確診

美國白宮新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）感染群組逐漸擴大，包括總統特朗普（Donald Trump）的高級顧問、近身隨從，以至保護「核足球」（Nuclear Football）的護衛也確診。

圖為2017年2月，兩名軍方人員隨同特朗普準備乘搭直升機，其中一人手持三個扣的大黑色袋就是「核足球」。（Getty）

白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）在10月6日發表聲明，指自己過去數天正進行隔離遙距工作，至6日對病毒檢測呈陽性，確診新冠肺炎。米勒的妻子凱蒂米勒（Katie Miller）是副總統彭斯（Mike Pence）的發言人，她在數月前曾感染新冠肺炎，現已康復。

凱蒂目前正在鹽湖城，為副總統辯論做準備，在得悉丈夫確診後，經謹慎考慮後已離開當地。

另據彭博社報道，特朗普的兩名近身隨從亦確診新冠肺炎。其中一人是負責保護名為「核足球」的護衛、白宮軍事辦公室成員麥卡隆（Jayna McCarron）。

所謂核足球是一個重約20公斤的巨型手提箱，內裏載有發動核武攻擊指南及認證等裝置，是總統出行時會攜帶的遙距戰略防禦裝置，因此也可以稱之為美國版的「核武手提箱」。