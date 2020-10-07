【美國簽證】特朗普疑為選戰再收緊H-1B工作簽證　影響逾1/3申請

今年6月份，特朗普政府宣布暫停H-1B、H-2B、L和J非移民工作簽證的發放，引發了包括美國科技界的憤怒和抵制。此後，美國政府不斷收緊簽證政策。10月6日，美國國土安全部發布臨時最終規則（IFR），進一步收緊H-1B非移民簽證項目。該公告表示這一舉措旨在保護美國勞動者，恢復H-1B簽證項目的完整性，並進一步確保僅批准合格的H-1B申請者。美國國土安全部副部長庫奇內利（Ken Cuccinelli）表示，該新規將對超過1/3的H-1B簽證申請造成影響。

美國國土安全部在公告中介紹了這一政策的發布原因和具體內容：H-1B 項目原本旨在幫助僱主填補勞動力缺口，在全球經濟中保持競爭力，但是現在這一項目遠遠超出了設立初衷，損害了美國勞動者的利益。數據顯示，美國超過50萬H-1B 簽證持有者取代了美國勞動者。這導致美國勞動力市場中多個行業出現薪資降低，一些特定崗位出現薪資停滯現象。近期關於H-1B 簽證的政策是特朗普政府保護美國勞動者舉措的一部分。

美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）表示：「當下，經濟安全是國土安全的主要組成組分。簡而言之，經濟安全就是國土安全。因此，我們必須在法律允許範圍內實施一切措施，將美國勞動者放在首位。國土安全部很榮幸能夠採取這一重要舉措，將美國人放在首位，繼續幫助實現特朗普總統保證經濟安全的日程。」這一規則將打擊低成本僱傭H-1B 勞動力來取代合格美國勞動者的行為。

該新規：縮小了對「專業性職位」（specialty occupation）的定義，避免籠統定義；要求企業對「真實僱員」發放「真實」offer，消除漏洞，並防止H-1B 持證人員取代美國勞動力；通過工作場所檢查強制實施情況，在H1-B 簽證批准之前、中、後進行監督管理。這一臨時最終規則將在《聯邦公報》上發布後60天生效。美國公民及移民服務局（USCIS）將取消常規的通知和意見徵詢期，以立即確保僱傭H-1B 持有者不會惡化新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）引起的經濟危機，不會影響美國勞動者的薪資和工作條件。

在該新規要求下，僱主為低級別工作崗位申請H-1B 簽證的最低薪資標準將從目前行業薪資範圍的第17 百分位上調至第45 百分位，而高技術工作崗位申請H- 1B 的最低薪酬標準將從目前行業薪資範圍的第67 百分位上調到第95 百分位。（注：百分位即一組數據從小到大排序，50 百分位即中位數。）

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H1B簽證給了誰？

美國的簽證有很多種，從AZ 按字母排序，面向不同的人群發放。H1B 簽證面向的是特殊專業人員/ 臨時工作簽證（Specialty Occupations/ Temporary Worker Visas），是美國為引進國外專業技術人員提供的一類工作簽證。

H1B 發放給美國公司僱傭的外國籍有專業技能的員工，屬於非移民簽證。申請者必須具備一定的專業理論與實踐知識，並完成高等教育的專業課程，而且需要有美國僱主的擔保。持有H1B 簽證的外國人最長可以在美國工作6 年。如果在此身份到期前365 天沒有辦理綠卡申請，則此簽證申請人必須離開美國本土至少365 天，然後才可以再次申請H-1B 簽證。

據統計，美國四分之三的H-1B 簽證都用在了科技行業，現任Google CEO皮柴（Sundar Pichai）當年在麥肯錫工作時拿的也是H1簽證。美國移民理事會的統計數據顯示，美國39%的軟件工程師、27%的電腦程序員、28%的電子工程崗位都是外國移民；而加州的比例更高，42%的技術工作崗位都屬於移民。基於這些數據，現任美國總統特朗普一直指責外國勞工利用H-1B工作簽證從美國工人奪走了高薪的工作崗位，因此不斷出台新的政策收緊H-1B 的發放條件，打擊美國公司為海外人才申請H1B 的積極性。

在族裔方面，印度裔申請者佔了H-1B 簽證的大頭。美國移民局去年的數據顯示，目前有58.3 萬H1B 簽證持有者在美國工作，其中印度裔佔70%，華裔佔15%。2019年，美國政府收到了421,276 份H1B 簽證申請，其中313,944 份來自印度，佔74.5%，中國佔11.8%。不斷收緊的H-1B簽證政策讓這部分人員在美國的就業之路越發艱難。有人表示，H-1B 簽證並沒有搶走美國人的工作機會，反而通過交稅、旅遊消費讓美國成為更加強大的經濟體。

前面提到，根據新規，僱主為低級別工作崗位申請H-1B 簽證的最低薪資標準已經接近中位數（50 百分位），而高技術工作崗位更是到了誇張的95 百分位。這意味着，剛畢業、沒有經驗的求職者需要拿到中位數工資才能得到H-1B 簽證，而高級別的求職者要躋身薪資前5% 才能繼續留在美國。

此次簽證收緊也將對外包公司造成一定程度的打擊。在過去幾年裏，成千上萬的H-1B 簽證流向了專門從事離岸美國工作外包業務的外包公司，這使得美國本土的勞動者處於不利的競爭地位。美國參議員德賓（Dick Durbin）認為，特朗普只是在履行他任職之初打擊濫用H-1B 的承諾，為即將到來的大選贏取更多選票。

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】