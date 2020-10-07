【特朗普確診】白宮染疫群組擴大　美媒：白宮如鬼城

美國白宮出現愈來愈多新冠肺炎（COVID-19）確診者後，美聯社10月7日報道，白宮西翼如今仿似鬼城（Ghost town），職員人心惶惶。現時白宮多名職員已轉為在家工作，在白宮住所區域內與第一家庭有直接接觸的人員則要每日檢測。

「不尋常地安靜」

白宮內目前有至少10人確診感染新冠肺炎，包括總統特朗普（Donald Trump）、第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）等。若再加上特朗普圈子內的有關個案，即包括親信康韋（Kellyanne Conway）、參議員蒂利（Thom Tillis）等人，相關個案更達到23人。

美國媒體報道，特朗普快速出院返回白宮的舉動引來新的關注，令人擔心他體內病毒仍可傳染他人，那些在他身邊的白宮職員有可能因此染疫。在疫情下，如今很多白宮官員改為在家工作，包括特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）等，《華爾街日報》形容，白宮目前也變得「不尋常地安靜」。

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部分職員每日檢測

美國有線新聞網絡（CNN）報道，白宮本來大約有90名全職與250名兼職的住宿職員（residence staff），包括迎賓員、廚師、木匠、服務員等，另有約20多名來自國家公園管理局（National Park Service）的職員負責打理白宮的庭園。在疫情下，如今改為由8至10位職員輪班，負責在白宮住所內的工作。

負責管理白宮住所的第一夫人辦公室在10月6日發表聲明稱，職員都穿上全套個人保護裝備（PPE），繼續展開所有必要的防疫措施。該辦公室又表示，自4月起所有住所職員已必須戴上口罩，所有住所內與第一家庭有直接接觸的人員都要每日檢測，支援人員則是每隔48小時檢測。