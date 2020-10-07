吉爾吉斯總統稱願意交付總統責任予別人　被視作投降

吉爾吉斯反政府示威者成功闖入並控制政府大樓，總理及議長先後辭職，權力陷入真空。英國廣播公司（BBC）在吉爾吉斯的辦公室成功聯絡總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov），熱恩別科夫的回應被視為如同投降。

圖為10月5日，吉爾吉斯比什凱克爆發大規模示威，示威者成功佔據國會大樓。（Reuters）

熱恩別科夫被指已在10月6日逃離總統府，目前未知身處何方。熱恩別科夫在早前公開的另一個片段中，譴責示威者受「某些政治力量」煽動，破壞秩序並引起混亂。熱恩別科夫強調一切受控，並表示願意與反對黨對話化解緊張局勢。

他其後接受BBC吉爾吉斯辦公室的電話訪問，指責示威者的目的不是推翻大選結果，而是要推翻他。熱恩別科夫呼籲各方要返回使用合法方法，共同努力避免重蹈過去的覆轍。

吉爾吉斯在2005年及2010年兩次發生政治動盪，導致政權垮台。2010年的動盪後演變成與烏茲別克族的種族騷亂，雙方衝突造成近900人死亡。

不過熱恩別科夫同時表示，為解決這次問題，「願意把其（總統）的責任，交付給強大的領導人，不論來自哪個派別」「我甚至願意幫助他們」，他這回應被視為願意交出權力，如同投降。

同日總理博羅諾夫（Kubatbek Boronov）及議長朱馬別科夫（Dastan Jumabekov）先後辭職。反對派召開臨時會議，選出反對派領袖扎帕羅夫（Sadyr Zhaparov）擔任臨時總理。吉爾吉斯中央選舉委員會亦宣布，國會選舉結果無效。