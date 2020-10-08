美媒：華府研究限制螞蟻集團及騰訊的支付平台

美國傳媒10月7日引述消息人士報道，指美國政府以國家安全受威脅為由，研究限制螞蟻集團及騰訊的支付平台。一旦實施，勢為本身已經陷入僵局的美中關係雪上加霜。

兩名消息人士向彭博社透露，華府高層官員9月30日在白宮戰情室的討論上，憂慮螞蟻集團及其他中國的金融科技平台可能壟斷全球的數碼支付系統，令數以百萬計人士的銀行及個人資料流入中國手中。

該批官員認為在找出限制機制及合理的方式前，有關措施難以推行，而總統特朗普（Donald Trump）則未有收到這個構想。

報道提到，其中一個選項是根據一個在2019年的指令，授權華府保障數碼供應鏈，惟可能需時數周才完成。而另一個較快速的替代方案則是由總統簽署行政命令，像禁止TikTok及WeChat般一樣，但勢惹來法律挑戰。不過其中一名官員指出，TikTok及WeChat的官司的爭論點是言論自由，所以相信封殺中國支付平台的官司不會遇到有關問題。

消息人士亦稱，封殺行動可以透過美國財政部將螞蟻集團及騰訊列入指定國家名單，禁止任何美國企業、甚或至海外的公司與名單上的公司有生意往來。