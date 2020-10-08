彭斯插嘴賀錦麗回擊：我正在發言　副總統辯論稍為回歸文明

上周舉行的美國大選總統辯論被稱為史上最混亂的辯論，總統特朗普（Donald Trump）和前副總統拜登（Joe Biden）互不相讓，不時搶白對方，瘋狂「疊聲」，情況近乎失控。10月7日舉行的副總統辯論相對「文明」，雖然副總統彭斯（Mike Pence）和參議員賀錦麗（Kamala Harris）仍然有時插嘴，但至少他們有機會清楚表達自己的論述，被評論為一場「真正的辯論」。

根據辯論規則，每位候選人各自有兩分鐘時間回應每條問題，期間不會被打斷。賀錦麗回應有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的問題時，提到特朗普和彭斯早於1月28日已經得悉疫情，但沒有對外披露。

主持《今日美國》華盛頓分局局長佩奇（Susan Page）和彭斯想要發言，不過賀錦麗阻止他們，並說「副總統先生，我正在發言」（Mr. Vice President, I'm speaking）。佩奇容許賀錦麗繼續發言15秒。

後來他們討論到美國經濟，彭斯指拜登如果當選將會加稅，賀錦麗澄清拜登政府不會對收入少於40萬美元的人加稅。此時，彭斯打斷對方，說拜登將廢除特朗普的減稅政策，賀錦麗再次還擊說「副總統先生，我正在發言」，「如果你不介意的話請讓我說完，我們可以對話，好嗎？」彭斯回答說，「請」。

辯論最高法院大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）的提名時，賀錦麗再次要求彭斯不要打斷她的發言。

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根據哥倫比亞廣播公司（CBS）統計，彭斯打斷賀錦麗10次，賀錦麗打斷彭斯5次。統計也指，彭斯發言時間達38分鐘，賀錦麗發言時間則有35分鐘。不過美國有線新聞網絡（CNN）的統計則指二人發言時間相差只有數秒，均有大約36分鐘。

賀錦麗一句「副總統先生，我正在發言」迅速成為她的「名台詞」，引起網絡熱話。有人認為所有女性都應該學懂捍衛自己的發言權利，不過也有人認為這句說話「很討厭」。

“I’m speaking. I’M speaking.” I hope every little girl heard that. #VPDebate — Uzo Aduba (@UzoAduba) October 8, 2020

“I’m speaking, I’m speaking.”

- women everywhere, every day lol — Maddy Skye (@MaddySkye) October 8, 2020

“excuse me, I’m still speaking” is the professional black woman equivalent of... pic.twitter.com/ciJcI28amF — ziwe (@ziwe) October 8, 2020

The “I’m speaking, *I’m* speaking” thing worked at first. Now it’s getting old. — Megyn Kelly (@megynkelly) October 8, 2020

Omg this “I’m speaking, ‘kay?” is sooooooo cringe. — Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) October 8, 2020