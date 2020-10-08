【歐洲疫情】柏林周末起實施宵禁　意大利民眾戶外必須戴口罩

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻。德國首都柏林10月6日宣布實施宵禁，餐廳、酒吧和商店晚上11時必須關閉。意大利10月7日則公布全國所有人於戶外必須戴口罩，違者面臨最高1,000歐元的罰款。

柏林市的參議院宣布10月10日至10月31日將實施宵禁，除了餐廳等場所必須關閉以外，來自不同家庭的私人聚會人數限於五人，將禁止晚間於公園聚集。宵禁時間以外，室內聚會人數上限從25人減至10人。自1949年以來，柏林從未實施過宵禁。

法蘭克福另外也公布實施宵禁，餐廳晚上10時關門，並禁止於公眾場所喝用酒精類飲品，前往購物區必須戴口罩。

鄰國比利時10月9日起亦實施宵禁，酒吧和咖啡店晚上11時關門。首都布魯塞爾甚至要求所有酒吧、咖啡店和活動廳關閉最少一個月。

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意大利人均感染率較大部份歐洲國家低，但政府仍然通過命令強制民眾於戶外戴口罩。總理孔特（Giuseppe Conte）警告，全國感染個案連續九周上升，必須採取新的預防措施避免陷入封城困境。根據規定，所有人於戶外必須戴口罩，於餐廳和酒吧進食獲豁免，除了私人住所外，身處室內所有地方也須戴口罩。