【納卡局勢】戰火未息7萬人流離失所　俄羅斯防長致電衝突雙方

亞美尼亞與阿塞拜疆於納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡）地區的衝突未止，逾7萬人流離失所。俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）10月7日與兩國防長舉行電話會談。

衝突自9月27日起在納卡地區展開後，戰火摧毀當地人的家園。卡拉巴赫人權監察組織監察員別格拉良（Artak Beglaryan）10月7日指出，據組織初步估計，該區約50%人口和90%的婦女及兒童已經被迫離開，約有7萬至7.5萬人。

俄羅斯國防部網站10月7日公布，該國國防部長紹伊古同晚分別與亞美尼亞國防部長托諾揚（David Tonoyan）及阿塞拜疆國防部長哈桑諾夫（Zakir Hasanov）舉行電話會談。國防部指，他們在會談中討論納卡地區的目前情況。不過國防部未有透露進一步詳情。

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阿塞拜疆政府7日表示，外長巴伊拉莫夫（Jeyhun Bayramov）8日會到瑞士日內瓦（Geneva）與歐洲安全與合作組織納戈爾諾—卡拉巴赫問題明斯克小組的領袖會面。小組由法國、俄羅斯和美國的外交官聯合主持。

亞美尼亞已排除該國外長姆納察卡尼揚（Zohrab Mnatsakanyan）在日內瓦與巴伊拉莫夫會面的可能性，但表示「不可能一邊舉行談判，一邊繼續軍事行動」。