美國大選第二場總統辯論改視像方式舉行　特朗普拒參加：浪費時間

美國總統競選辯論委員會（Commission on Presidential Debates）10月8日宣布，美國總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）10月15日舉行的第二場總統候選人辯論，將改以視像方式舉行，以策安全。 但特朗普同日接受霍士電視台（Fox）的電話訪問時表示，他認為以視像方式舉行下一場辯論是「不能接受」（not acceptable），又稱他不會參與一個視像辯論，形容是「浪費時間」。

「浪費時間」

特朗普在訪問中表示，他不會「浪費時間」（not gonna waste my time）參與一個視像辯論，他形容新的辯論形式不能接受。美國全國廣播公司（NBC）報道，特朗普提到的原因是主持人可以隨時令他「滅聲」（cut him off）。

他稱坐在電腦前辯論是「荒謬」（ridiculous），又稱自己在首場辯論勝出，「他們在試圖保護拜登...... 所有人都是。」

特朗普又在訪問內講述自己的身體情況，稱自己現在感覺非常良好，又表示自己若不是在隔離的話，已可四處走動，他又表示完全不覺得自己有傳染性（contagious）。

美國總統競選辯論委員會一直負責籌備辯論，委員會10月8日表示，此舉是要保護所有參與者的健康與安全，又提到總統特朗普在出席上次的第一場辯論數天後確診感染新冠肺炎（COVID-19）。

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原定邁阿密市舉行

這場辯論原定於佛羅里達州邁阿密市舉行，主持人是政府衛星有線電視台的斯庫利（Steve Scully），如今此舉將意味特朗普與拜登在不同場地參與辯論，至於斯庫利則會繼續在原定場地內主持。

在剛過去的10月7日，副總統彭斯（Mike Pence）與民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）完成辯論，期間兩人之間隔着防疫玻璃。

↓重溫10月8日美國副總統候選人辯論過程：