泰王長期居於德國　英媒：柏林主張泰王不能在德治泰

泰國多次出現民眾示威，泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）則長期居於德國，引來關注，路透社10月8日報道，德國主張泰王不能在德國管治泰國，外長馬斯（Heiko Maas）表示「若我們國家的客人在我方土地上處理自己國家事務，我們永遠都會想辦法採取行動予以對抗。」

報道表示，馬斯10月7日出席國會回應綠黨（The Greens）成員提問時表示，德國政府已清楚表明關於泰國的政治活動不應該在德國國土進行。他說，假如有客人在德國國土進行他們國家的事務，政府會想辦法採取行動予以對抗。

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綠黨議員施米茨（Frithjof Schmidt）問馬斯，德國是否準備與歐盟討論再次凍結與泰國的自由貿易談判，直至泰國軍政府不再繼續封鎖當地民主道路。

馬斯表示，停止談判是一個施加壓力的「選項」，但先與泰國討論才是正確的。

68歲的泰王哇集拉隆功長期居於德國巴伐利亞（Bavaria），但此舉引起部分泰國示威者不滿，在泰國近來的示威中，訴求之一是改革君主制。

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