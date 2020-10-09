美國向伊朗推出新一輪制裁　當地主要銀行成為目標

美國財政部10月8日宣布制裁伊朗多間銀行，導致當地金融業變相與世隔絕，並嚴重打擊本身已經疲弱的經濟。伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）批評華府的舉動是違反人道。

財長姆努欽（Steven Mnuchin）表示，今次制裁的目標是伊朗18間主要銀行，當中包括一間與軍方有連繫；另一間由在早前被制裁的銀行控制或擁有；其餘16間則支撐當地的金融業。他指出制裁行動反映華府阻止伊朗非法取得美金的決心，並會在德黑蘭方面停止支持恐怖活動及結束核計劃前，繼續維持制裁措施。

制裁令亦要求與名單上的銀行有生意往來的外國企業在45天內結束有關業務，否則會同樣面臨美國制裁。

扎里夫其後在Twitter留言，批評美國的制裁，指全球在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情期間，華府企圖封殺伊朗僅存的支付食品和藥物的渠道，並認為密謀導致大量人口陷入饑荒的行為是違反人道罪行。

美國財政部強調，禁令並不適用於對伊朗出口農產品、醫藥用品或醫療設備、以及食品的交易。不過歐洲多國一直反對全面封殺伊朗的金融業，稱憂慮成為制裁目標。