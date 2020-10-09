【諾貝爾和平獎】表揚聯合國糧食計劃署　是曲線打臉特朗普

2020年諾貝爾和平獎正式公布，得主是聯合國世界糧食計劃署（World Food Program，WFP）。在挪威諾貝爾委員會介紹得獎時，罕有地特別呼籲外界的捐錢，說明只有捐款才能讓組織繼運作，協助受戰亂及貧困的人對抗飢餓。 如此的高調呼籲，似乎是在暗暗批評一個曾要求停止捐款、退出各聯合國組織的美國特朗普（Donald Trump）政府。

圖為10月9日，為於意大利羅馬的聯合國糧食計劃署總部。糧食計劃署成為2020年諾貝爾和平獎得主。（Reuters）

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疫情危機蔓延 美國卻擬退group

美國是聯合國旗下組織的積極參與者，WFP亦不例外。根據WFP年度報告，美國在2020年至8月的捐款總額為23.6億美元，較同期2019年的33.7億美元減少，但仍然是全球捐款額最高。WFP亦不時發表報告，感謝美國的康概捐款，協助世界陷入水深火熱中的人們。

沒有人知道特朗普政府何時會覺得這一筆捐款額「太大」，減少援助。在5月特朗普以「世衛協助中國隱暪新冠疫情」為由，決定退出聯合國旗下另一個重要組織——世界衛生組織。儘管世衛在初期處理疫情可以做得更好，但美國的疫情爆發，以至不久前特朗普染疫，更大的責任應落在特朗普的抗疫不力身上。

圖為2016年9月，津巴布韋的Bhayu，糧食計劃署支援物資正準備在當地派發。（Reuters）

特朗普得獎不成 反被暗寸？

獲獎的是聯合國轄下機構而非美國總統特朗普，不知後者有何感想。他已非第一次認為自己可以獲得諾貝爾和平獎。分別在2018年及2020年，挪威極右政客耶德（Christian Tybring-Gjedde）兩度提名特朗普。其中理由是包括在2018至2019年的緩和朝鮮半島局勢，及2020年最新的以色列與阿聯酋、巴林的阿拉伯國家和平協議。

確實這兩項是特朗普任內最具歷史性的外交成就，但距離完成目標仍然遙遠。美朝的棄核談判陷入僵局，朝鮮已表明有意重返舊路線；以色列及巴勒斯坦的問題未有解決，美國提出的解決方案被外界批評過分偏坦以色列。

儘管已獲提名，但諾貝爾委員會未有頒發和平獎予特朗普實屬正常，而進一步呼籲國際捐款，更可被視為向特朗普政府提出抗議。委員會主席安德森（Berit Reiss-Andersen）在頒獎時表示，在新冠疫情期間頒獎予WFP的理由，除希望全球關注數以百萬計正苦於飢餓以及面臨飢餓威脅的人：「在全球處於危機的時刻，世界更需要多邊主義。」