朝鮮閱兵公開新洲際彈道導彈　韓媒：射程或較「火星-15」長很多

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2020年10月10日是朝鮮勞動黨建黨75周年紀念日，朝鮮中央電視台當日下午播出在平壤舉行的凌晨閲兵儀式畫面，朝鮮在這次儀式上公開新型洲際彈道導彈。韓聯社引述韓國軍方推測，新公開的新型洲際彈道導彈射程可能較「火星-15」長很多。
新型洲際彈道導彈在閲兵儀式臨近尾聲時出場。韓聯社10日報道，新型洲際彈道導彈的發射車的大小顯示，新導彈比朝鮮的火星15彈道導彈更長，其直徑也更大，射程也可能更長。從畫面判斷，新型洲際彈道導彈的彈頭也較其他型號長，令外界關注它是否可搭載多個彈頭。
朝鮮又展示其他武器，包括一款潛射彈道導彈及「朝鮮版伊斯坎德爾」（Iskander）短程導彈。是次亦是朝鮮首次在閲兵儀式期間展示用於化學戰爭的防毒面具。
據韓聯社報道，朝鮮領袖金正恩在演說時表示，會持續加強用作自衛的戰爭遏制力，以阻止、控制及管理所有危險的企圖與威脅行動，包括正不斷增加、來自敵對勢力的核威脅。他強調朝鮮的戰爭遏制力完全是用於自衛，永遠不會被濫用，任何情況下也不會先發制人。
金正恩表示，如果任何人削弱朝鮮的國家安全及對朝鮮使用軍事力量，他會搶先動用最強的攻擊力量來反擊。
朝鮮中央電視台10日在晚上7時播出這次閲兵的錄播畫面。片段顯示，此次閲兵是在天黑時進行。金正恩的胞妹金與正也有現身出席。
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