【新冠肺炎】英國染疫人數急增　英格蘭推出防疫措施3級制

英國首相約翰遜（Boris Johnson）因應當地疫情反彈，10月12日公布英格蘭實行三級制防疫措施，以對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，但他稱不相信當地需重新全面封城。

英國Local COVID Alert Levels（暫譯：本地COVID警報級別）分為「中等」、「高」及「非常高」三級。

約翰遜警告說，第二波疫情「赤裸的現實」已從過去3周確診個案急增可見，染疫入院人數比3月英國全國「封城」前更多。不過他對議員說，不相信重返全國封城的做法是正確的路向，因關閉學校以及傷害經濟的影響甚大。

現時涵蓋英格蘭大部分地方的「中級」措施，包括現時全國實行的限制措施，如「晚8朝6」禁售禁飲酒精飲品，以及酒吧、酒館及餐廳晚上10後關閉。

「高級」措施將會不准人們進行室社交活動，但「支持泡泡」（support bubbles）聚會是例外。大曼徹斯特（Greater Manchester）及伯明翰（Birmingham）會加入這個行列。

「非常高」級別限制之下，人們將不可與來自其他家庭的人進行社交活動，包括在室內及私人花園。酒店及酒館將被要求關閉，除非它們能像餐廳一樣營運。屆時人們會被建議勿進行離開所住地區的出行。地方政界人士可決定健身室及賭場等休閒設施是否營業。而非必需的商店、學校及大學仍可維持開放。利物浦市地區（Liverpool City Region）正是處於這個級別。