美國大選2020｜民調：拜登在兩大關鍵州領先優勢擴大

最新民調顯示，在兩個可能決定美國大選2020結果的搖擺州，美國總統特朗普（Donald Trump）支持率落後於民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。

1圖為0月10日，特朗普出院後在白宮出席公開活動。特朗普11日自稱，他已不再患有新冠肺炎，自己對這種疾病有「免疫力」，不存在病毒傳播的風險。（AP）

路透社和市場研究公司益普索（Ipsos）10月12日公布的民意調查顯示，拜登在威斯康星州和賓夕法尼亞州的領先優勢擴大，在特朗普曾在2016年總統大選中佔據優勢的這兩個州建立勢頭。

10月6日至11日進行的這項民調顯示，拜登目前在這兩個州都領先特朗普7個百分點。拜登上周分別在威斯康星州和賓夕法尼亞州領先特朗普6個百分點和5個百分點。

拜登12日在俄亥俄州進行競選活動，民調顯示他與特朗普在該州的支持度吃緊。

特朗普12日則在佛羅里達州舉行競選集會，這是他感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後首次舉行競選活動。佛羅里達州被視為大選的搖擺州。

路透社指出，佛羅里達州最新的民調顯示，拜登以微弱優勢領先。如果特朗普在佛羅里達州失利，他連任的道路將大為縮小。特朗普在2016年僅以1.2個百分點的優勢贏得了佛羅里達州。