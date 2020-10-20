美國大選2020｜爭取婦女投票權從來不易　安東尼百年戴罪之身終赦

美國大選2020即將在11月3日舉行，不少選民蓄勢待發，希望透過手上一票選出心儀的總統，當中不乏女選民。但美國女子1920年前無權投票，適逢美國婦女獲選舉權100周年，總統特朗普（Donald Trump）8月18日宣布將特赦著名女權運動領袖安東尼（Susan B. Anthony），她是婦女獲選舉權的關鍵人物。

特朗普8月17日暗示，自己將特赦一名「非常、非常重要」的人。他翌日公布這個人是安東尼，並稱「她從未被赦免。怎麼花了這麼長時間？」

安東尼一生中大多時間都在爭取女性投票權。不過相比選舉權，她起初更關注廢除奴隸制度，1866年與另一女權運動領袖斯坦頓（Elizabeth Cady Stanton）創立美國平等權利協會（American Equal Rights Association），2人與廢奴主義者道格拉斯（Frederick Douglass）多年來一直致力於追求美國所有公民都能投票的平等權利。

美國憲法第14條修正案1868年7月9日獲得通過，保證過去遭奴役的男子有權投票。3人之後因黑人男子投票權優先，還是白人女子投票權優先的問題而分道揚鑣。

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安東尼此後專注爭取婦女權利，1868年1月8日首次出版女權主義周報《革命（Revolution）》，1869年5月15日成立全國婦女選舉權協會（National Woman Suffrage Association）。她年內大部份時間到國內不同地方舉辦與婦女選舉權相關的講座，並遊說州政府放寬選民條件讓女性可以投票，期間受盡各種嘲笑。

她1872年11月1日到紐約州羅切斯特市（Rochester）的臨時選民登記處，要求登記成為合資格選民。選舉官員開頭對此表示拒絕，不過最終被安東尼說服，同意接受她的登記。安東尼與另外14名女子5日成功投票。

安東尼在大選後9天被捕，但她不認罪。案件從地區法院輾轉至巡迴上訴法院後，法官判安東尼有罪，應繳付100美元罰金及訴訟費用，但她告訴法官：「我永不會為你不公正的懲罰支付1美元。」

美國民眾2016年11月8日在投票後，把「我已投票」的貼紙，貼滿女民權領袖安東尼位於紐約的墓碑上。（Reuters）

她一直拒絕交付罰款，堅持投票無罪，直至1906年逝世，依然未能合法地行使投票權。美國憲法第19修正案1920年8月18日頒布，美國婦女此後才有投票權，可惜安東尼已等不到這天。

美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）2016年代表民主黨參選總統選舉，這是美國歷史上首次有女性獲得主要黨派提名競選總統。數百名選民當年投票後前往紐約州羅切斯特的霍普山公墓拜訪安東尼的墓地，並把印有「我已投票」的貼紙貼在墓碑上，向她致敬。

美國2018年中期選舉之後，亦有不少人響應這個投票日習俗，前往拜訪安東尼的墓地。其中一名未有提供姓名的女子在接受當地媒體採訪時稱：「因為安東尼，我們今天全部都在這裏（美國）投票，這是美妙的。能在這裏（投票），它是一種特權。」