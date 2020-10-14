世貿准許歐盟向40億美國產品徵收關稅　懲罰華府補貼波音

世界貿易組織（WTO）10月13日裁定，歐盟可以向總值40億美元的美國進口產品徵收關稅，作為對華府向飛機製造商波音（Boeing）補貼的報復措施。美國指歐盟沒有法律理據徵收關稅。

世貿曾在2019年容許美國向歐盟價值75億美元的產品採取同類措施，作為應對歐盟補貼空中巴士（Airbus）的行動。連同今次判決在內，這兩宗案件是世上最大的企業貿易糾紛。

這次裁決屬最終判決，意味美國無法上訴。歐盟方面已經擬定報復性關稅產品清單，包括飛機、酒類、拖拉機、行李箱等，並最快可以在26日的世貿會議後正式實施，惟多名專家估計歐盟不會在美國11月3日總統大選前採取行動。

歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在得知判決後表示，布魯塞爾方面因此有權向美國產品徵收關稅，但強調增加額外關稅並不符合雙方經濟利益，特別是大家正努力走出新型冠狀病毒（COVID-19）疫情導致的經濟衰退。他呼籲美國取消去年對歐盟的關稅政策，為雙方在政治及經濟上爭取正面動力，幫助各方在其他關鍵問題上尋找共識。

美國政府強調已經取消補貼措施，稱歐關沒有法律理據徵收關稅；貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）指歐盟實施報復性關稅的舉動將違反世貿原則，華府會被迫採取回應。他亦表示華府會加快亦布魯塞爾方面的談判，尋求解決分歧及恢復公平競爭。