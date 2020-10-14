日媒：特朗普將閃電式訪台　台灣駐美代表：沒聽聞

日本《夕刊富士》10月12日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）考慮閃電式訪問台灣，並承認台灣是獨立國家。台灣中央社引述台灣駐美代表蕭美琴表示，未有聽過相關報道所述標題，無從評論。

《夕刊富士》報道指，特朗普考慮閃電訪問台灣和發表外交承認宣言，也有機會由副總統彭斯（Mike Pence）或國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）代替特朗普訪台。據指，歐盟和美國盟國大致同意方案。

蕭美琴回覆中央社查詢時表示，跟美方官員互動沒聽過報道所述的標題，也無從評論。

中央社引述台北的國安人士表示，如果對日本媒體生態有所了解的人，都會知道《夕刊富士》的報道是以八卦聳動聞名。該名人士也指，外交單位並未接獲美方高層近日訪台的訊息，加上美國大選剩下不到一個月，兩方陣營都在做最後衝刺，身為候選人，更不可能有訪台的時間。

日本《夕刊富士》報道，美國總統特朗普考慮閃電式訪問台灣，並承認台灣是獨立國家。（網站截圖）

《夕刊富士》的報道也提到，北京認為特朗普和民主黨候選人拜登的競爭，將導致美國陷入混亂，甚至產生「權力真空」，讓北京有機可乘，所以計劃於美國大選前後發起行動「武統台灣」，代號為「X-DAY」。