美國大選2020｜特朗普到搖擺州拉票　抨擊拜登是史上最差候選人

美國總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）10月13日分別於關鍵搖擺州賓夕法尼亞州和佛羅里達州出席競選活動。特朗普形容，拜登是有史以來最差的總統候選人，並指對方想禁止使用水力壓裂法採油。

圖為2020年10月13日，美國總統特朗普於賓夕法尼亞州出席競選集會。（AP）

特朗普在約翰斯敦（Johnstown）出席集會向支持者表示，拜登是有史以來最差的總統候選人，給他帶來額外的壓力，「你能想象如果你輸給一個這樣的人嗎？這是難以置信」。

特朗普抨擊拜登的環境和能源政策。他說，「對賓夕法尼亞州來說，其中一個最重要的問題是你們水力壓裂行業的生」，「拜登曾多次承諾廢除水力壓裂法。他是一個騙子。」

拜登曾表示，希望禁止在聯邦土地開採新的石油和天然氣，但不是完全禁止水力壓裂法，不過他於有關問題的表態有時使人感到困惑。

圖為2020年10月13日，美國民主黨總統候選人於佛羅里達州出席競選活動。（AP）

拜登在佛羅里達州南部布勞沃德縣（Broward County）一個社區中心說，特朗普輕率否認冠狀病毒對高危人口構成的威脅。他說：「對特朗普來說，你們是可有可無的。你們是被遺忘的。你們實際是無名小卒。這是他對長者的看法。這就是他對你們的看法。」

路透社指出，拜登如在佛羅里達州擊敗特朗普，將嚴重危及特朗普競選連任的機會。最近的民調顯示，拜登在佛羅里達州的關鍵人口群體領先，尤其是老年人。特朗普在2016年以1.2個百分點的優勢贏得佛羅里達州。

路透社和益普索（Ipsos）10月12日公布的民意調查顯示，拜登在賓夕法尼亞州的領先優勢擴大，從前一周的5個百分點擴大至7個百分點。2016年，特朗普以些微優勢勝出賓夕法尼亞州的選舉。