英媒：華為正洽談出售榮耀智能手機部分業務　多家廠商競購

英國傳媒10月14日引述知情人士透露，中國華為公司正與神州數碼集團等企業展開秘密談判，準備出售其榮耀智能手機部門部分業務。

華為是世界上排名前列的智能手機製造商，因為受到美國持續制裁，華為智能手機業務面臨巨大挑戰。（新華社）

據路透社10月14日報道，知情人士透露，中國電訊業巨頭華為公司正在與神州數碼集團有限公司等企業進行談判，有意出售其榮耀智能手機部門部分業務，可能會以人民幣250億元的價格進行交易。

知情人士稱，面對美國的制裁，陷入困境的華為正在重新設定自己的優先目標，將專注於高端的華為手機，而不是面向年輕人和有預算意識的消費者的榮耀品牌。

兩名知情人士表示，華為準備出售的資產尚未確定，但可能包括榮耀的品牌、研發能力和相關供應鏈管理業務。

其中一位知情人士說，該交易可能是全現金出售，最終規模可能會更小，價值在人民幣150億至250億元之間。

榮耀手機的主要經銷商神州數碼已成為此次競購的領先者，但其他潛在買家還包括中國電子產品製造商TCL和華為的智能手機領域對手小米。

因談判尚處於保密狀態，上述消息人士拒絕透露姓名。

針對上述消息，截至目前，華為、神州數碼和小米均尚未即時回應消息。