美國大選2020｜拜登再訪佛州搶長者票　特朗普往賓夕法尼亞州造勢

距離美國大選2020舉行尚有20天，美國民主黨總統候選人拜登10月13日重回佛羅里達州，積極搶攻長者票，他對一群高齡人士表示，美國現任特朗普（Donald Trump）把他們視為「可有可無的」（expendable）、「可以遺忘的」（forgettable）。

特朗普12日剛離開佛州，拜登就接着造訪這個搖擺州。這個州有29張選舉人票，是其中一個關鍵州份。特朗普的佛州之行也是他確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後首度離開華盛頓的選戰行程。

拜登在佛羅里達州南部布勞沃德縣（Broward County）一個社區中心說，特朗普輕率否認冠狀病毒對高危人口構成的威脅。他說：「對特朗普來說，你們是可有可無的。你們是被遺忘的。你們實際是無名小卒。這是他對長者的看法。這就是他對你們的看法。」

路透社指出，拜登如在佛羅里達州擊敗特朗普，將嚴重危及特朗普競選連任的機會。最近的民調顯示，拜登在佛羅里達州的關鍵人口群體領先，尤其是長者。特朗普在2016年以1.2個百分點的優勢贏得佛羅里達州。

美國大選2020：圖為民主黨總統候選人拜登10月13日來到佛羅里達州米拉馬出席免下車的造勢活動。（AP）

路透社和益普索（Ipsos）10月12日公布的民意調查顯示，拜登在賓夕法尼亞州的領先優勢擴大，從前一周的5個百分點擴大至7個百分點。大多數選民表示，拜登應對疫情會表現更。2016年，特朗普以些微優勢勝出賓夕法尼亞州的選舉。

如果拜登拿下佛州，特朗普連任的機會將受到嚴重威脅，多項最新民調顯示，拜登在佛州關鍵年齡群體的支持率取得領先，尤其是長者。

拜登指責特朗普希望削減退休人士的社會保障福利計劃。特朗普的競選團隊13日再度否認這一指控，稱拜登試圖「出於政治原因嚇唬老年人」。

拜登隨後在佛州米拉馬（Miramar）舉行了一場戶外免下車的宣傳活動，有數十輛汽車參加，在拜登演講時按喇叭。

美國大選2020：圖為10月13日特朗普在賓夕法尼亞州一個機場出席造勢活動。他隨着現場音樂舞動。（AP）

特朗普13日晚些時候前往賓夕法尼亞州約翰斯敦（Johnstown）的一座機場參加集會。在2016年的大選中，特朗普在該州以不到1個百分點的優勢勝出，幫助他入主白宮。。

英國《衛報》13日報道它與英國奧皮紐姆諮詢公司（Opinium）進行的民意調查結果，拜登領先特朗普的差距已拉開至新紀錄的17個百分點。有約57％受訪者稱傾向投給拜登，40％稱傾向投給特朗普。

特朗普本周還計劃在艾奧瓦州、北卡羅來納州、喬治亞州和佛羅里達州舉辦集會，在大選只剩2周之際在關鍵州巡迴造勢。