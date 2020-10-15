福奇：特朗普不再具傳染力　出席市民大會不會危害他人

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）10月14日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目訪問時表示，總統特朗普（Donald Trump）已經不會傳播新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的病毒，10月15日出席市民大會不會為他人帶來風險。

福奇表示，對特朗普康復感到高興，不過提醒不是所有患者都會如此幸運。對於特朗普聲稱靠「解藥」痊癒，福奇重申，新冠肺炎沒有解藥，也沒法如特朗普所言讓所有人可以使用再生元（Regeneron）的抗體雞尾酒療法，因為目前供應不足。

特朗普康復後迅速重新投入競選活動，10月15日出席全國廣播公司（NBC）的市民大會。福奇表示，他和國家衛生研究院的同事萊恩（Clifford Lane）檢視過特朗普所有病毒檢測結果，認為總統沒有傳播病毒給其他人的威脅，不會將同行的人置於險況。

▼想看更多特朗普出院情況，請點擊放大觀看：

+ 6 + 6 + 6

福奇提到，美國年底前不太可能有1億劑監管機構視為「安全和有效」的疫苗，如果所有進入臨床實驗的疫苗研發成功，估計2021年首季將能夠向大部份美國人供應疫苗。美國感恩節即將來臨，福奇提醒美國人應該評估不同州份的疫情，形容今年的感恩節將不一樣。