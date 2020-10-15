【新冠肺炎】俄羅斯註冊第二款疫苗　大型臨床測試最快11月進行

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月14日出席政府會議時宣布，已經通過向第二款新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗發出監管許可。他表示，目前需要提高第一款和第二款疫苗的產量，首先供應俄羅斯市場。

俄羅斯第二款獲許可的疫苗名為EpiVacCorona，由西伯利亞的國家病毒學與生物技術研究中心（Vector Institute）研發，屬於胜肽疫苗，合共兩劑。研究員於新西伯利亞招募100名18歲至60歲的志願者參加包括安慰劑的臨床實驗，測試持續逾兩個月，兩周前結束。

科學家尚未公布研究結果。美聯社報道，負責研發疫苗的科學家回應傳媒查詢時指，疫苗產生足夠的抗體保護接種者，免疫力持續六個月。

塔斯社引述俄羅斯聯邦消費者權益保護和公益監督局表示，EpiVacCorona的大型人體實驗將於11月或12月進行。國際文傳電訊社報道，實驗將招募3萬名志願者，其中首5,000人會是西伯利亞居民。

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俄羅斯第一款註冊的疫苗是「衛星V」（Sputnik-V），目前正在於莫斯科進行第三期臨床測試，有4萬名志願者參加。另一款由丘馬科夫研究所（Chumakov Institute）研發的疫苗將於10月19日展開約300人的早期臨床測試。