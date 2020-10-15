美國大選2020｜民調：拜登支持率領先特朗普17個百分點

距離美國大選2020不足3周，有民調顯示，美國總統特朗普（Donald Trump）在全國的支持率落後於民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），而且差距不斷拉大。

2020年10月12日，美國總統特朗普在佛羅里達州奧蘭多（Orlando）的桑福德國際機場（Sanford International Airport）的競選集會上發表演講。（AP）

民意調查機構Opinium Research和英國《衛報》10月13日公布的一項民調顯示，拜登的選前支持率領先現任總統特朗普17個百分點，差距為進行該民調以來最大。

根據調查結果，57%的美國選民準備投票支持拜登，另有40%的人計劃支持特朗普，2%的人尚未決定，還有1%的人將支持其他候選人。

民調顯示，自9月以來，未決定投票意向的選民對拜登的支持率增加了5個百分點，這是由於在過去一個月，猶豫不決的選民開始傾向於民主黨候選人拜登。

另據路透社和市場研究公司益普索（Ipsos）的民意調查顯示，10月14日，特朗普和拜登在關鍵戰場佛羅里達州的支持率不相上下，分別為47%和49%，可信區間為4個百分點，不過拜登在全國可能投票的選民中領先10個百分點。