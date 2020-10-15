美國大選2020｜特朗普稱兒子染疫「秒速」康復　籲各州盡快復課　

美國總統特朗普10月14日以兒子巴倫（Barron Trump）曾感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）一事借題發揮，稱年輕人恢復力強，美國的學校可盡快復課。特朗普希望各州學校復課，但教師工會反對，認為老師或會被學生傳染。

特朗普是在艾奧瓦州得梅因（Des Moines）拉票的時候提到巴倫。特朗普說：「幸運地他是一個強壯的年輕人以及沒有出現病徵。」

他說：「我不認為他知道自己曾感染，因他們年輕以及他們的免疫系統是強壯，他們可以擊敗它。99.9%（的年輕人可擊敗病毒）。巴倫現在極好，以及他行動是不受限制」。

美國大選2020：圖為美國總特朗普（右）及兒子巴倫8月16日在新澤西州莫里斯敦登上空軍一號專機時揮手。（AP）

「巴倫曾在測試結果呈陽性。像是、比如2秒鐘內，他就沒事了。他現在的測試呈陰性，對嗎？這是會發生的情況。人們染上了，然後又好了。讓孩子們回到學校，我們必須讓孩子們回到學校。」

他此行是為提高自己和共和黨在幾個關鍵州份的支持率。他在2016年競選時拿下了這些州，但在距離選舉19天之際，他面對在這些州份輸給美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的風險。

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）10月14日稱巴倫的COVID-19測試呈陽性，但未有出現症狀。目前，梅拉尼婭與巴倫的檢測結果已同轉為陰性。