美國大選2020｜美國NBC舉辦特朗普答問會　遭批評不民主籲杯葛

距離美國大選2020還有不足3周，美國電視台全國廣播公司（NBC）10月15日晚上將舉行總統特朗普（Donald Trump）回應選民問題的答問會，與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）參加美國廣播公司（ABC）的答問會同一時間上演。惟此舉遭NBC員工齊聲批評做法不民主，迫使觀眾需要二擇其一。

NBC這個打對台的決定惹來廣泛批評，令有興趣同時收看兩名候選人在答問會上反應的觀眾被迫作出選擇。社交網站Twitter現時的熱門話題便是杯葛NBC。

在NBC主持節目的資深記者格林菲爾德（Jeff Greenfield）表示，NBC的做法令觀眾「不可抗拒」（indefensible）電視台的決定，稱NBC這次透過給特朗普一個上電視舉行答問會的機會去獎勵他。

↓重溫2020年9月29日第一場美國總統大選辯論中的精華片段：

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NBC前節目主持庫里克（Katie Couric）亦指，NBC的決定「對民主不利」，迫使選民做出抉擇，形容這是一個壞決定，並認為今次的答問會將有利特朗普，主因民眾都喜歡觀看他不可預測的一面。

NBC發表聲明稱，特朗普競選團隊沒有規定或要求特定時間，也沒有在相關方面表達任何偏好。電視台考慮的因素，是讓特朗普像拜登上周一樣，給予相同的形式、日期和時間去面對群眾，而不同的是節目屆時將會有另一名主持人。