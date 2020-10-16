美國大選2020｜特朗普能否複製4年前奇蹟？民調顯示選民不再救他

距離美國大選僅有不到三周的時間，多項民調顯示，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在全國範圍內遙遙領先美國總統特朗普（Donald Trump）。特朗普能否複製2016年大選日逆轉形勢的奇跡？英媒稱，最新民調顯示選民不太可能再次拯救他。

2020年10月12日，美國總統特朗普在佛羅里達州奧蘭多的競選集會上發表演講。（AP）

英國路透社15日稱，四年前，美國總統特朗普藉助一波姍姍來遲的選民贏得了令人震驚的大選勝利。但路透社與益普索（Ipsos）最新民意調查顯示，這些選民不太可能再次拯救他。

10月9日至13日進行的路透社/益普索民意調查顯示，今年尚未做出決定的選民要少得多，而且他們選擇拜登的可能性和選擇特朗普的可能性一樣大。

民調還顯示，拜登在全國範圍內領先特朗普10個百分點，在有助於決定選舉結果的搖擺州的差距更大。

維珍尼亞大學政治中心的選舉分析人士康狄克（Kyle Kondik）指出，落後的特朗普需要以不成比例的比率贏得尚未決定的選民，才能迎頭趕上。如果這一切都沒有發生，特朗普並沒有真正削弱拜登的領先優勢。

拜登的選情持續看好。圖為2020年10月5日，吉爾·拜登（Jill Biden）將她的丈夫、民主黨總統候選人、前副總統拜登從媒體記者的圍堵中帶回來，當時拜登正在特拉華州的紐卡斯爾機場（New Castle Airport）的飛機外發表講話。（AP）

民意調查顯示，更多的美國選民已經確定了他們的選擇，減少後期出現大幅波動的機會。

路透社/益普索的全國民意調查發現，只有大約8%的可能會投票的選民似乎還沒有做出決定。

2016年，在美國大選的同一階段，同樣有兩倍多的人在特朗普和他的民主黨對手希拉里（Hillary Clinton）之間搖擺不定。根據路透社和益普索在選舉日進行的民意調查，在2016年大選最後一周做出決定的選民中，55%的人選擇了特朗普，36%的人選擇了希拉里。

路透社指出，這些因素對特朗普在2016年的成功至關重要。那年，在佛羅里達、密歇根和賓夕凡尼亞這三個戰場州，大多數晚些時候做出決定的美國選民都支持特朗普，而不是希拉里。

特朗普2016年以不到1個百分點的優勢贏得了密歇根州和賓夕凡尼亞州，以不到2個百分點的優勢贏得了佛羅里達州。

2020年大選面臨的一個重大問題是，特朗普的支持率是否會像2016年那樣在最後一刻飆升。路透社和益普索的最新民意調查顯示，這種情況不太可能發生。在被迫做出選擇時，尚未決定投票的選民中，特朗普和拜登的支持率不相上下，各獲得4%的支持。

民調還發現，九成可能支持拜登的選民和九成可能支持特朗普的選民表示，他們已經鎖定了自己的決定，不會改變主意。