美國大選2020｜獲何志平聘任法律顧問　拜登兒子於中烏有何勾當？

「通烏門」源於美國總統特朗普（Donald Trump）被指施壓調查民主黨前副總統拜登（Joe Biden）和他的兒子亨特（Hunter Biden）。事件隨彈劾風波落幕被遺忘，近日卻重新浮面。《紐約郵報》獨家報道，拜登要求烏克蘭撤換總檢察長紹爾金（Viktor Shokin）前不足一年，亨特曾安排父親和一名烏克蘭商人會面。《紐郵》另外提到，亨特於中國也有不少利益。到底亨特於烏克蘭和中國有什麼「勾當」？

安排烏克蘭商人晤拜登

《紐約郵報》10月14日報道，布里斯馬控股公司（Burisma）董事會顧問Vadym Pozharskyi於2015年4月17日向亨特發電郵，感謝對方邀請他前往華盛頓，並安排與時任副總統拜登會面。當時，亨特已經加入董事會，月薪據報超過5萬美元。

另一封2014年5月發出的電郵則顯示，Pozharskyi詢問亨特的意見，想知道「如何利用你的影響力傳遞訊息或訊號，阻止我們認為有政治動機的行動」。

電郵取自亨特電腦硬碟

報道指，內容是從一部手提電腦修復取得。維修店店主透露，有人將一部浸過水的MacBook Pro帶來維修，不過對方沒有付維修費，也沒有領回電腦。店主未能認出顧客是否亨特，但電腦貼有博拜登基金會的貼紙。

前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）向《紐郵》透露了電腦硬碟的存在，特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）則提供了硬碟的副本。硬碟還有一段12分鐘長的短片，顯示亨特一邊吸食可卡因，一邊跟不明女子發生性行為，並有無數的露骨相片。

《紐郵》未有提供證據證明拜登和Pozharskyi曾會面。拜登競選團隊則指，拜登官方行程並無列出跟Pozharskyi的會面，承認有可能拜登和對方有非正式的交流，不過指任何如此的碰面只是簡短的。

圖為2010年1月30日，美國總統奧巴馬、副總統拜登和兒子亨特觀賞大學籃球賽。（Getty Images）

烏克蘭「勾當」捲起通烏門

特朗普陣營指控拜登於2016年要求烏克蘭撤換總檢察長是另有企圖。當時，紹爾金的部門正在調查亨特出任董事會成員的布里斯馬控股公司，因此拜登被指涉嫌有利益衝突。不過其他向烏克蘭提供金錢援助的西方國家領袖和主要團體均想撤換紹爾金，指摘對方打擊貪污不力。

特朗普被指因此施壓烏克蘭調查拜登父子，捲起「通烏門」和彈劾調查。共和黨議員公布的調查結果顯示，亨特出任烏克蘭公司董事「有問題」，不過無證據證明美國外交政策有影響。烏克蘭亦沒有發現布里斯馬控股公司涉及刑事罪行。

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圖為2013年12月4日，美國副總統拜登訪問中國，兒子亨特和孫女隨行。（Getty Images）

曾接觸華信能源 跟何志平簽委聘書

亨特於中國的生意也耐人尋味。《紐約郵報》另一則獨家報道提到，中國富豪葉簡明有意向亨特提供三年合約，為華信能源擔任顧問，每年向亨特支付1,000萬美元的介紹費，不過沒有說明介紹的對象。亨特於2017年8月2日的一封電郵指，跟葉簡明會面後，對方同意修改協議，共同成立控股公司，二人各佔一半股份。電郵收件人是金輝集團財務總監董功文。跟解放軍有關的葉簡明據報目前被拘留。

《紐郵》取得的文件亦包括一份2017年9月執行的律師委聘書，內容是香港民政事務局前局長何志平，以中華能源基金會常務副主席兼秘書長的身份，同意向亨特支付100萬美元的聘用定金，諮詢牽涉美國律師事務所或律師僱用和法律分析的意見。何志平被美國法院裁定涉貪罪成，入獄三年，6月刑滿遭遣返回港。

除了《紐郵》今次的「電郵門」以外，亨特部份中國生意早前已經曝光。2013年，亨特隨父親訪問北京，據報安排拜登和投資銀行家李祥生（Jonathan Li）會面。拜登訪華後，亨特的公司和中國銀行達成協議創立10億美元的投資基金渤海華美，後來亦獲中國認可。李祥生成為渤海華美的行政總裁，亨特則是董事會成員，持有一成股份。2019年，事件曝光，亨特受壓辭任董事。