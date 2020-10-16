美國大選2020｜白宮公布《關鍵與新興技術國家戰略》點名批評中俄

美國10月15日發布《關鍵和新興技術國家戰略》，它旨在保護美國在人工智能、通訊及網絡科技、量子資訊科學、太空、軍事、能源、半導體等領域方面的領先優勢。美國白宮10月15日發聲明時，亦點名批評中國和俄羅斯等一些行為。

美國白宮在公布《關鍵和新興技術國家戰略》（National Strategy for Critical and Emerging Technologies）時於一份聲明中指出，「美國不會對中國和俄羅斯等國家的策略視而不見，（它們）竊取（美國）科技，強迫公司交出知識產權，削弱自由和公平的市場，並暗中轉移新興的民用技術來增強其軍隊。」

圖為9月21日美國商務部長羅斯在國務院出席記者會時發言。（Reuters）

聲明指出，特朗普政府的關鍵和新興技術戰略制定優先行動，通過在有差距的地方加強規管、堅持協議得以執行，以及與志同道合的盟友和夥伴去促進、推進以及確保它們的共同原則取勝，來保護美國國家安全創新的基礎，以及確保美國在科技上的領先優勢。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）15日亦稱，部門完全支持總統的這項戰略，在10月較早時商務部轄下工業和安全局（BIS）已再對6新興科技實行控制，合計37項新興科技已受管制。