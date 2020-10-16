【英國脫歐】約翰遜：歐盟拒認真談判　是時候為無協議脫歐作準備

英國1月脫歐後進入過渡期，還需與歐盟達成貿易協議，但雙方談判未有突破，英國首相約翰遜（Boris Johnson）10月16日表示，隨着歐盟拒絕認真地談判，是時候為無協議脫歐作準備，他稱除非歐盟改變路線，否則無法達成協議。

英國與歐盟尚未就貿易協議達成共識，圖為約翰遜（左）2020年1月與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，右）合照（AP）

約翰遜表示，英國要為過渡期結束後的2021年1月1日做好準備，屆時安排或會較似「澳洲模式」。他又稱，除非在方向上有根本改變，否則英國會走向澳洲模式，「我們會抱以很大信心去達成。」他又表示，曾向歐盟提出「加拿大模式」，但對方拒絕。

英國首相府之前在6月也曾發聲明指，英國與歐盟若未能達成協議，會按照「澳洲模式」退出歐盟。澳洲與歐盟之間沒有全面貿易協議，他們曾就一些貨品達成協議，但大部分貿易往來只按照世貿規則進行。

歐盟領導人正在比利時召開歐盟峰會，討論英國脫歐問題，歐盟成員國領袖之前在10月15日發表聯合聲明，呼籲英國為取得共識採取必要措施，強調英國須完全遵守與歐盟達成的「分手協議」。