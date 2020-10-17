法國一名教師遭斬首殺害　疑犯被擊斃　馬克龍：恐怖襲擊

法國巴黎市郊10月16日發生一宗持刀殺人案，一名中學教師在街頭被一名男子斬首殺害，警方其後擊斃疑犯，反恐部門已經到場調查。總統馬克龍形容事件是恐怖襲擊，呼籲國民團結對抗極端主義。

事發於巴黎西北的孔夫朗-聖奧諾里娜（Conflans-Sainte-Honorine），該名教師在校園外遭疑犯襲擊，頸部受到多處刀傷。

警方消息指有目擊者聽到疑犯曾經高呼「真主偉大」，疑兇持刀走到距離在案發現場大約600米位置時，被警方截獲。警員在警告無效後開槍擊中疑犯，其後傷重不治。當局在疑犯身上發現一支氣槍。

當地傳媒指疑犯是一名出生於莫斯科的18歲車臣男子，而警方暫時沒有公布他的身份。

警方表示，被殺教師生前曾經在課堂上展示先知穆罕默德的漫畫，討論公民教育。不過課堂上一名穆斯林學生的家長則在網上投訴該名教師褻瀆神明。當局強調，疑犯並沒有家人在涉事學校就讀。

目前當地反恐部門已經接手調查，馬克龍之後到場視察，稱受害者因為教授言論自由而被刺殺，形容對方是死於伊斯蘭恐怖份子襲擊。馬克龍強調極端主義不會取勝，稱大家會迅速而堅定地回應。

法國近年曾發生多宗涉及伊斯蘭武裝份子的襲擊事件，包括在2015年《查理周刊》（Charlie Hebdo）因為刊登穆罕默德的漫畫而遭槍手血洗辦公室，造成12人喪生。而在今年9月，一名巴基斯坦移民在該辦公室舊址外用刀刺傷兩名途人。