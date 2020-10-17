【泰國示威】警方下令關閉空鐵及地鐵線　無礙大批示威者上街抗議

泰國曼谷數以千計示威者不理政府已發發布緊急命令，10月17日上街示威。即使警方已封閉市內兩大路口、有BTS及MRT線路應警方要求關閉，亦無阻人們參與抗議。

警方首次於這一波示威中動用水炮驅散人群翌日，組織示威的人說會在下午4時舉行集會，但未有透露地點，至稍後時間才有消息傳出，集會地點定在五岔路口叻拋站（BTS-Ha Yaek Lat Phrao） 、烏東素站（BTS-Udomsuk）及翁懷亞站（BTS-Wongwian Yai）。

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除了有數以千示威者來到位於曼谷北部的五岔路口叻拋站。市內一些地方都有示威活動。有人高叫巴育下台的口號。

下圖為五岔路口叻拋站大批示威者擠滿街頭的情形：

The scene at Lat Phrao in Bangkok as thousands of Thais join anti-government protests in defiance of a ban with more joining all the time. This is just one location. It's happening elsewhere too. #ม็อบ17ตุลา #WhatsHappeningInThailand via @Athit_P pic.twitter.com/S6OqbFjQ6S — Matthew Tostevin (@TostevinM) October 17, 2020

↓下圖為翁懷亞站的示威者，部分人拿起欄位，似乎準備架起路障：

A new protest site has emerged at BTS Wongwian Yai with protesters taking the area.



Many areas of Bangkok now filled with protesters! #ม็อบ17ตุลา #whatshappeninginthailand #thaispring pic.twitter.com/qbrRbHBCua — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) October 17, 2020

↓下圖為曼谷叻拋站（MRT-Lat Phrao）的人潮。不少人身穿黑衣。

總理巴育（Prayuth Chan-ocha）10月16日已表明不會辭職。他公布緊急命令，稱泰國曼谷未來30日處於緊急狀態，禁止5人以上帶有危害性質的集會活動。

泰國今年來已發生2輪示威，這一波自7月開始，示威者由原本提出的三大訴求，變成要求王室改革，再來是要求巴育下台。王室未有正面回應示威，但泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）向民眾發表講話，稱「國家需要愛國與愛君主制的人民。」

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