美國大選2020｜美媒：拜登兒子曾助中國政商團訪白宮

美國右翼媒體布賴特巴特新聞網（Breitbart News）10月16日報道，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）曾於2011年協助一個「中國政商團」訪問白宮，該團並與時任副總統拜登會面。

布賴特巴特新聞網16日報道，曾是亨特及阿徹（Devon Archer）生意夥伴的庫尼（Bevan Cooney）向該網編輯施魏澤（Peter Schweizer）提供一批2011年的電郵。

阿徹在2011年11月5日收到一封電郵，內容有關寄件人要求他們為一群中國行政主管及政府官員安排參加白宮會議，以得到出色的潛在新客戶。報道指有意訪白宮的中國團體是中國企業家俱樂部 （CEC），成員包括中國富豪、共產黨支持者及至少一位來自北京且有威望的外交官。報道稱，CEC有「中國第二外交部」的稱號。

其中一個名為卡舒吉（Mohamed A. Khashoggi）、代表CEC的中間人向亨特及阿徹的夥伴表示，像CEC這樣的組織不是每天也會出現。卡舒吉相信，白宮行程代表有效的軟外交，可令亨特的生意夥伴日後想達成任何協議時，可順利與中國接觸。

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阿徹當時回覆電郵指，亨特正在阿聯酋。他在另一封電郵稱，未能立即與亨特確認白宮行程，但已通知他有關他和中國人在白宮的會面。

根據白宮訪客記錄簿，中國團隊約有30人，他們在2011年11月14日到訪白宮並享受到高級別的待遇。記錄簿沒有記載他們曾與拜登見面。但CEC一份文件顯示，團隊當時曾與拜登見面。