【納卡衝突】阿塞拜疆稱遭導彈襲擊　總統指亞美尼亞干犯戰爭罪行

阿塞拜疆與阿美尼亞就納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno Karabakh，簡稱納卡地區）的糾紛未有解決迹象，阿塞拜疆政府10月17日表示，當地第二大城市甘賈（Ganja）遭亞美尼亞的彈道導彈襲擊，造成最少13死50傷，總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）揚言會採取報復行動。

阿塞拜疆檢察部門指，距離納卡地區不遠的甘賈一個住宅區在17日凌晨遭前蘇聯製飛毛腿導彈（Scud），導致20棟住宅受損或破壞，最少13名平民喪生、50人受傷，救援人員目前仍正搜索生還者。巴庫方面亦指甘賈附近城鎮明蓋恰烏爾（Mingachevir）一條連接亞塞拜疆及格魯吉亞的電纜被炸毀。

總統阿利耶夫其後發表電視演說，指控亞美尼亞炮轟甘賈是干犯戰爭罪行，稱如果國際社會不懲罰亞美尼亞，揚言巴庫方面會在戰場上採取回應，強調不會以平民為目標。他同時稱阿塞拜疆部隊收復兩個由亞美尼亞控制的納卡外圍城鎮；阿軍亦宣稱擊落一架亞美尼亞軍方的蘇-25戰機。

納卡地區再次爆發衝突後，阿塞拜疆第二大城市甘賈多次遭到炮轟，而在10月17日最新一次的襲擊中，當局指有最少13名平民身亡。（AP）

亞美尼亞否認指控，反指阿塞拜疆繼續炮轟納卡地區，批評巴庫方面的行為是協助土耳其擴大在南高加索地區的影響力，而親亞美尼亞的納卡政府則列出甘賈地區的阿軍設施名單，但沒有表態是否涉及襲擊。

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）同日表示，土國會一直與阿塞拜疆站在同一陣線，他提到兩國防長曾通電話，祝賀對方「解放」多個納卡城鎮。