日本首相菅義偉向靖國神社供奉祭品　中國回應

日本首相菅義偉當地時間10月17日以「內閣總理大臣」的名義向位於東京的靖國神社獻上名為「真榊」的祭品。對此，中國外交部10月18日回應。

中國外交部網站10月18日消息，外交部發言人趙立堅當天就日本首相菅義偉向靖國神社供奉祭品答記者問，趙立堅表示，中方敦促日方切實信守正視反省侵略歷史的表態和承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

趙立堅表示，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有14個對那場侵略戰爭負有嚴重罪責的甲級戰犯。日方的消極舉動再次反映日方對待侵略歷史的錯誤態度。

菅義偉10月17日向靖國神社供奉祭品。英國路透社稱，這是菅義偉自9月上任以來首次向靖國神社供奉祭品。

韓聯社提到，菅義偉在日本前首相安倍晉三第2次執政擔任官房長官長達7年8個多月的時間內，未曾參拜過靖國神社，也沒有供奉過祭品。

日媒認為，菅義偉此次也被視為效仿安倍晉三的例行做法。

10月17日，日本眾議院議長大島理森、厚生勞動大臣田村憲久、世博擔當大臣井上信治也向靖國神社供奉祭品。

安倍晉三曾於2013年12月參拜靖國神社，此後未再參拜，但每年會在春秋例行大祭期間供奉祭品，在每年8月15日的日本戰敗日以「自民黨總裁」名義供奉名為「玉串料」的祭祀費。

靖國神社位於東京千代田區，供奉有14名二戰甲級戰犯。長期以來，日本部分政客、國會議員堅持參拜靖國神社，遭到日本國內眾多愛好和平人士和國際社會的強烈反對，也導致日本與中韓等亞洲國家關係緊張。