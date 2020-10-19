【新冠肺炎】溫哥華千人上街抗防疫措施　陰謀論者反疫苗組織響應

加拿大溫哥華有近千人10月17日於市內發起遊行示威，抗議當局防疫措施，當地政府指責示威吸引陰謀論者及反疫苗組織的參與，可能助長疫情之餘更會傷害其他人。

圖為10月18日，加拿大溫哥華的反抗疫措施遊行示威，參與者反對政府抗議措施。（AP）

有近千人響應名為「Freedom Mega Rally」的號召，在17日於溫哥華發起遊行示威。示威者抗議政府防疫措施，包括戴口罩、隔離、社交距離、禁止旅行等。

加拿大環球電視報道指，示威中的人不少都相信着一個說法，指戴口罩會使人吸入更多的二氧化炭或細菌，可致病甚至患癌等，但有關說法已被證實錯誤。

報道引述其中參與遊行、反戴口罩的組織「hugs over masks」創辦人索博列夫（Vladisav Sobolev）指出，他們的團體讓人們能夠看見主流媒體的另一面。索博列夫稱過去半年很多人「都被主流媒體洗腦」，環球電視在採訪期間，旁邊的示威者指向記者們高叫「假新聞」。

在示威者的集會中，出席演講的有著名的陰謀論者艾克（David Icke），艾克曾表示他相信世界是由一些爬蟲類的人種怪物在統治。

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溫哥華市議員弗萊（Pete Fry）指出，示威同時吸引了陰謀論者及反疫苗組織的參與，其中更有一些支持陰謀論者的極右人士。弗萊表示集會抗議令人失望，但同時表示理解：「因我們正處於一個恐懼、不確定的時期，人們正在為各種各樣的選擇而努力。但這選擇不一定有幫助，更可能為廣大公眾帶來更大風險。」

當地受疫情影響頒布一系列防疫措施，包括限制聚會人數，但弗萊表示這不包括抗議行為：「這是因為我們擁有言論自由，只有在它成為一種公共健康風險時候，我們才需要干預，但我想這有機會發生。」