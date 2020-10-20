【新冠肺炎】北半球將入冬　世衛籲各國採取有效措施抗疫

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）10月19日表示，地球北半球即將入冬，鑑於疫情未有平息跡象，呼籲各國政府採取措施，遏止病毒傳播並挽救生命。

圖為10月14日，美國紐約一名病人正被送往醫院途中。（Reuters）

譚德塞表示，隨着北半球冬季的到來，歐洲和北美每日新增病例正在急升，疫情已經進入「令人擔憂的階段」。譚德塞表示，各國政府應充分採用已被證明行之有效的措施，遏止病毒傳播並挽救生命。

「這表示要積極尋找病例，進行群體檢測，隔離所有病例及密切接觸者，確保良好的臨床護理，支持衛生工作及保護弱勢社群。」 譚德塞稱若各國作出正確措施，可以減少病例發生之餘，讓社會繼續有限度運作，學童可繼續上學。

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另外，譚德塞表示目前全球已有184個國家和地區，加入由世衛與合作組織主持的新型冠狀病毒疫苗獲取機制（COVAX）計劃。譚德塞表示公平共享疫苗是保護高危社區的最好方法，並稱穩定衛生系統才能推動真正全球經濟復甦。

至今各國正研發並登記的候選疫苗共有198種，其中45種已進入臨床試驗階段。中國在10月初宣布加入COVAX計劃，中國目前有4種疫苗已進入第三期臨床實驗階段。