菅義偉出訪越南　不點名批評中國加劇南海局勢緊張

日本首相菅義偉10月18日抵達越南首都河內，與總理阮春福會面，開展上任後首次外訪。此次出訪目的是與越南、印度尼西亞構建信任關係，繼續推進「自由開放的印度太平洋策略」。

圖為10月19日，菅義偉抵達越南河內，與總理阮春福會面。（Reuters）

菅義偉10月19日在越南河內，就對東盟的外交方針發表演講。期間提到南海局勢，菅義偉未有直接點名中國，但表示「日本強烈反對加劇緊張的行為」。菅義偉稱南海局勢「正在發生與法治和開放性背道而馳的動向」，但強調各方需要朝着基於國際法和平解決紛爭而努力。

共同社分析指出，菅義偉雖然未有直接點名，但演講是針對中國發言。菅義偉選擇2020年的東盟輪值主席國越南為外訪首站，相信是為了制衡在東海和南海擴大軍事力量的中國，並與東盟攜手。

另一方面，鑑於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致中國進口貨品遲滯，菅義偉提出與東盟進一步加深合作計劃，以充實中國以外的供應網。日本正在東盟打造生產基地的日企推進支援工作中，佔半數的15個的項目將在越南進行。

共同社報道，在領導人會談上，菅義偉與阮春福對中國在東海及南海單方面改變現狀共同表示嚴重關切。兩國還就防衛裝備及技術轉移等相關協定達成共識。

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