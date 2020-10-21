美國大選2020｜佩洛西與財長通電話　刺激經濟方案協商取得進展

美國民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）10月20日表示，她與財長姆努欽（Steven Mnuchin）通電話後，就刺激經濟方案協商取得進展。

圖為10月8日，民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）出席記者會。（Reuters）

民主黨就應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情提出2.2萬億美元刺激經濟方案，因金額龐大一直遭特朗普（Donald Trump）與共和黨的反對。但在10月9日特朗普突然表示，自己不介意會作出比民主黨更進取的方案。特朗普20日接受霍士新聞（Fox News )訪問時，重覆以上的說話，被視為對民主黨開綠燈。

民主黨眾議院議長佩洛西同日與財長姆努欽通電話，並向記者表示就刺激經濟方案協商取得進展。佩洛西稱期望有關方案可在本周達成協議，並盡快通過國會審議。

白宮與共和黨擬推出總額1.8萬億美元的刺激經濟方案，但民主黨認為應要讓更多人受惠，因而提出增至2.2萬億美元的預算案。

但路透社引述共和黨人士指出，參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）無意支持有關預算案，同時不希望在11月3日大選前對相關議案進行辯論。