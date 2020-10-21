【中梵關係】梵蒂岡：中梵主教任命協議將續簽兩年

梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）10月21日表示，梵蒂岡與中國之間的主教任命協議將續簽兩年。

帕羅林被記者問到該協議是否已達成，他回答稱「是的」，並稱預期一切將順利。有關主教任命協議在2018年簽署，為期2年，將在2020年10月22日到期。

中梵將續簽主教任命協議，圖為2019年11月天主教教宗方濟各訪問日本時（Getty）

梵蒂岡教廷之前9月29日在《羅馬觀察家報》發表社論，指出協議僅涵蓋主教任命，不涉及與中國政府建立政治或外交關係，同時指出雖然因疫情引發困難，但值得與中國延長協議。

梵蒂岡外長加拉格爾（Paul Gallagher）加拉格爾10月初表示，落實協議過程很困難，教廷對協議並非完全滿意，不是每件事都按照預期發展，但教廷不像美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）所批評的向中國屈膝，教廷在中梵協議中取得重大成果，讓教宗對中國主教任命有最後發言權。

美方反對梵蒂岡與中國之間的協議，蓬佩奧9月底訪問羅馬期間，原本提出與教宗方濟各（Pope Francis）會晤，但對方以不希望在大選前會面為由婉拒。蓬佩奧其後呼籲梵蒂岡與美國聯手，譴責中國打擊宗教及少數種族的行為。